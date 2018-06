Brandweer moet motor van BMW blussen 25 juni 2018

02u25 0 Waasmunster In de Belselestraat in Waasmunster is zaterdagmiddag omstreeks 12.30 uur het motorgedeelte van een BMW deels uitgebrand.

De bestuurder, die in de richting van Hamme reed, merkte net voor het verkeerslicht van het kruispunt met de Hoogstraat op dat er iets mis was met zijn wagen en zette zich aan de kant. Toen merkte hij dat het motorgedeelte van de auto in brand stond. Toevallig passeerde er luttele seconden later een brandweerwagen van de brandweerpost Waasmunster die opgeroepen was voor een verkeersongeval op de E17.





Omdat er nog andere brandweerwagens op weg waren naar dat ongeval, nam de passerende ploeg de autobrand voor zijn rekening. Enkel het motorcompartiment van de wagen brandde uit. De wagen werd getakeld, de bestuurder bleef ongedeerd. Het incident zorgde wel voor heel wat verkeershinder. Verkeer werd beurtelings over één rijstrook langs de interventie geleid. De N41 in Hamme was door werkzaamheden in beide richtingen afgesloten. De omleidingsroute liep door Waasmunster. (PKM)