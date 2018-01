Brandweer moet mindervalide vrouw bevrijden uit wrak 02u36 0 Foto Kristof Pieters De BMW met Britse nummerplaat ging over de kop en kwam in de berm terecht.

Op de E17 in Waasmunster deed zich gisterenmiddag rond 16 uur een zwaar ongeval voor. Zo'n kilometer voorbij de oprit Waasmunster richting Gent kwamen twee personenwagens met elkaar in aanrijding nadat één van de wagens een manoeuvre uitvoerde. Door de aanrijding verloren beide bestuurders de controle over hun voertuig op het watergladde wegdek. Een BMW met Britse nummerplaat en drie inzittenden belandde in een omheining naast de weg en sloeg enkele keren over de kop. Even werd het ergste gevreesd, maar als bij wonder liepen de inzittenden amper verwondingen op. De brandweer moest wel een mindervalide vrouw uit de wagen bevrijden. De andere wagen kwam 50 meter verder in de berm tot stilstand. Ook deze bestuurder liep geen noemenswaardige verwondingen op. Beide wagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Omdat de voertuigen geen rijstroken versperden veroorzaakte het ongeval weinig hinder. Er stond wel een korte kijkfile. (PKM)