Brandweer heeft handen vol met stormwind Kristof Pieters

21 december 2018

De brandweer heeft in onze regio vrijdag heel wat oproepen gekregen van stormschade. De felle wind zorgde op verschillende plaatsen voor omgewaaide bomen en er kwamen ook enkele straten blank te staan door verstopte rioolkolken. Op de heide in Waasmunster belandde een boom bovenop elektriciteitskabels. In Temse was de Kaaistraat even blank door een verstopte riool. Hetzelfde gebeurde op het Stationsplein in Temse. Ook de oprit van de parking langs de E17 in Kruibeke stond even onder water. In de Brokkelingenstraat in Sint-Niklaas en op de Kruibekesteenweg kwamen elektriciteitskabels op de weg terecht. Op het Wijnveld in Sinaai belandden enkele signalisatieborden op de openbare weg door de felle wind. In de Casinostraat in Sint-Niklaas kwam er lichtreclame los boven het voetpad en in de Anthonis De Jonghestraat waaiden enkele golfplaten weg op een bouwwerf. In de Klapperstraat in Beveren tot slot ging de wind aan de haal met enkele loshangende doeken aan een bouwwerf.