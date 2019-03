Brandalarm voor buur die barbecue houdt binnenshuis Kristof Pieters

Voor een sterke brandgeur in zijn garage heeft een bewoner van de Wareslagestraat donderdagavond de hulpdiensten gealarmeerd. Brandweer en politie snelden ter plaatse om te achterhalen van waar de brandgeur kwam. Terwijl er gezocht werd naar de oorzaak, kwam de buurman - zich van geen kwaad bewust- kijken wat er gaande was in de straat. Bij het openen van zijn voordeur werd de brandgeur plots veel sterker. De man vertelde de brandweerlui dat hij binnen een barbecue hield. De hulpdiensten deden in zijn woning een controle en maanden hem aan om voorzichtiger te zijn en zijn woning grondig te verluchten.