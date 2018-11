Bouw nieuw gemeenschapscentrum ‘De Meermin’ live te volgen via gemeentelijke website Yannick De Spiegeleir

30 november 2018

18u22 1

Aan de Abdij van Roosenberglaan is een aannemer begonnen met de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum De Meermin. Het gloednieuwe complex zal in de toekomst de aftandse infrastructuur van het huidige gemeenschapscentrum Hoogendonck vervangen. De Meermin zal onder meer een gloednieuwe sporthal en theaterzaal omvatten. De inwoners van Waasmunster kunnen de bouwwerken sinds vrijdag op de voet volgen via een livestream op de gemeentelijke website. Zonder vertragingen zal de bouw 18 maanden in beslag nemen en zal De Meermin openen in het voorjaar van 2020.

De livestream kan u hier terugvinden.