Bouw De Meermin start in september SUBSIDIE VAN MEER DAN MILJOEN EURO VOOR BOUW VRIJETIJDSCOMPLEX KATRIJN DE BLESER

11 juli 2018

02u37 0 Waasmunster In september gaan de werken van start voor de bouw van vrijetijdscomplex De Meermin. De Vlaamse overheid voorziet een subsidie van meer dan een miljoen euro voor het sportgedeelte van het complex. Een financiële meevaller voor Waasmunster.

"Als alles volgens plan verloopt, kan de aannemer voor de bouw van vrijetijdscomplex De Meermin nog deze maand aangesteld worden en dan kunnen de bouwwerken in september van start gaan", zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V). Het gemeentebestuur is al jaren bezig met de plannen voor de bouw van De Meermin in de Roosenberglaan. Dat volledig nieuwe vrijetijdscomplex moet cultuur- en sportcentrum Hoogendonck vervangen.





Blotevoetenzaal

Zowat alles wat met vrije tijd te maken heeft, wordt er gecentreerd. "In een deel van het complex richten we een cultuurgedeelte in met een polyvalente zaal, een cafetaria en een keuken. Er komt ook een theaterzaal, een bibliotheek en een blok waar de administratie van de gemeente wordt ondergebracht", legt de burgemeester uit. "Ook wordt er een sporthal neergepoot met een eigentijdse turnzaal en een polyvalente 'blotevoetenzaal'." Lokale sportverenigingen waren al langer vragende partij voor de komst van een nieuwe sporthal en er werden dan ook al overeenkomsten gesloten met die verenigingen om de sporthal te gebruiken. "Onze eigen turnclub Kerels Waasmunster maken van de sportzaal hun nieuwe thuisbasis. Bij het opmaken van de plannen werd dan ook rekening gehouden met hun noden. Hetzelfde geld voor onze handbalclub. Ook met de overkoepelende federaties: turnfederatie GymFed en de Vlaamse Handbalvereniging sloten we al overeenkomsten. Maar de sportinfrastructuur is niet enkel voorbehouden voor lokale sporters, ze zal ook ter beschikking gesteld worden van enkele bovenlokale actoren. Ze werd al een afspraak gemaakt met een school uit Sint-Niklaas die overdag gebruik zal maken van de sportinfrastructuur", zegt Du Tré.





Subsidie

Daarmee voldoet de nieuwe sporthal nu al aan het decreet ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur. "We dienden een subsidie-aanvraag in bij de Vlaamse regering en nu kregen we bericht dat onze subsidie goedgekeurd werd." De kosten die de gemeente moet maken voor het volledige project Meermin worden geraamd op 14 miljoen euro exclusief btw. De subsidie voor de sporthal bedraagt 1.037.500 euro. De kosten voor de bouw van De Meermin worden hierdoor fors verlaagd voor de gemeente. "Voorziene kosten die we dus niet moeten maken. Dat komt de gemeentekas alleen maar ten goede. Een extra stimulans om van dit mooie project verder werk te maken. Bovendien geeft deze subsidie ons ook een symbolisch duwtje in de rug. De Vlaamse regering schaart zich achter het project Meermin, een project dat voor onze gemeente als noodzakelijk wordt aanzien."