Bistro Tastu Yannick De Spiegeleir

28 november 2018

12u16 0 Waasmunster Een excentriek smakenpalet dat je deelt met je tafelpartner. Met dat verfrissende concept loodste chef Ilona Van Gaeveren (22) haar Bistro Tastu in het openingsjaar meteen naar een 12 op 20 in Gault&Millau. Zonder meer terecht als u het ons vraagt. Een avondje tafelen staat er garant voor een culinaire ontdekkingsreis.

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt bij een restaurantbezoek. Je slaat de menukaart open, de twijfel slaat toe en uiteindelijk heb je de hele avond spijt van je keuze wanneer je met een afgunstige blik loenst naar het bord van je partner aan de overkant van de tafel.

Het is een probleem dat zich niet stelt bij Bistro Tastu, gelegen vlakbij de pittoreske Dries van Sombeke. Je kan er kiezen uit vijf koude en zeven warme 'plates' die je 'sharet' met je tafelgenoten. De enige keuzestress bij foodsharing: hoeveel gerechten moet je in godsnaam selecteren om je honger te stillen? We volgen het advies van de gastvrouw: drie à vier 'plates' per persoon.

Starten doen we met een focacciabroodje belegd met Iberico de cebo en olijventapenade (11 euro), gevolgd door een bordje gerookt Holsteinvlees met rode biet (13 euro) en Noordzeekrab gegarneerd met dille en venkel (12 euro). De toon is meteen gezet: de aardse bietsmaak gecombineerd met het hartige, malse rundsvlees of de frisse toets van de venkel in duo met krab: het zijn stuk voor stuk combinaties die onze smaakpapillen doen zinderen van genot. De chef speelt ook met textuur: wat dacht je van een gepofte aubergine in combinatie met Japanse miso en knapperige croutons (10 euro). Kroon op het werk zijn de stukjes kip, de malste die we ooit aten, bereid op The Big Green Egg in combinatie met zandworteltjes (14 euro).

Gevuld en voldaan besluiten ik en mijn tafelpartner het geslaagde avondje uit af te ronden met twee nagerechtjes. Het samenspel van hazelnoot met passievrucht (10 euro) verrast. De chocolade met pecan (11 euro) doet dat iets minder. Toch blijft de eindbalans dezelfde: we zijn verbluft door het smaakpalet van Tastu. Ook het karaktervolle interieur verdient een eervolle vermelding in deze recensie. Vintage cinemazeteltjes en een kerstboom gemaakt van lege wijnflessen dragen bij tot de eigen smoel van de bistro. In totaal betaalden we 136,5 euro inclusief een aperitief en koffie.

