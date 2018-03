Bierdegustatieavond 09 maart 2018

De Bierminners organiseren op dinsdag 20 maart een degustatieavond in het Buurtcentrum samen met Brouwerij 't Verzet. Dat is een jonge brouwerij uit Anzegem opgericht door drie vrienden die samen de studie biochemie doorliepen in Gent. Samen willen ze eerlijke en eigenzinnige bieren maken voor de liefhebber die houdt van persoonlijkheid en karakter. De deelnameprijs bedraagt 10 euro voor leden en 13 euro voor niet-leden.





Meer informatie via erwin.verdurmen@bierminners.be. (YDS)