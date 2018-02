Bewoners gewekt door uitslaande schouwbrand 26 februari 2018

02u27 0

De bewoners van een woning in de Nederheirweg in Waasmunster werden zondagochtend rond 5.45 uur gewekt door een zware rookontwikkeling in hun woning. De brandweer van de posten Waasmunster en Sint-Niklaas kwamen meteen ter plaatse en stelden vast dat een schouwbrand was doorgeslagen naar de binnenkant van de woning. De brandweer moest onder meer een deur uitbreken en haalde een hoeveelheid smeulend materiaal naar buiten waar het vervolgens geblust werd. Op die manier wou men de waterschade binnen zoveel mogelijk beperken. Er vielen geen gewonden maar er is wel flink wat schade. (PKM)