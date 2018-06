Bewoners betrappen inbrekers 23 juni 2018

Twee dieven zijn in de Sinaaistraat in Waasmunster op heterdaad betrapt bij een inbraak.





De twee probeerden via het venster op de eerste verdieping de woning te betreden. Met een scherp voorwerp probeerden ze het raam open te breken, maar de bewoners werden wakker van het lawaai. Ze zagen nog net hoe de daders naar beneden sprongen en wegliepen richting Heide. Er was sprake van twee jonge mannen met sportschoenen en drager van een hoodie, een trui met kap. Verschillende politieploegen kwamen in bijstand en ook de politiehelikopter werd ingezet maar de daders konden ontkomen. (PKM)