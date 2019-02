Betrapte inbrekers hadden buit nog op zak Chileense verdachten wellicht lid van rondtrekkende dievenbende Kristof Pieters

10 februari 2019

11u23 0 Waasmunster Er zijn meer details bekend geraakt over de twee mannen die donderdagavond door de politie werden ingerekend in de Spoorwegstraat in Waasmunster. In de auto van de verdachten werden mutsen, breekijzers een rugzak met juwelen gevonden. Beide mannen van Chileense nationaliteit hadden ook juwelen en geld op zak. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om leden van een rondtrekkende dievenbende.

De politie van de zone Hamme-Waasmunster heeft een 35-jarige bewoner uit de Stationsstraat gefeliciteerd voor zijn melding die hij maakte van een verdachte situatie. Die leidde immers tot de arrestatie van twee dieven die duidelijk al een tijdje in ons land rondreizen om her en der hun slag te slaan. De bewoner zag donderdagavond een verdacht voertuig staan in de Spoorwegstraat in Waasmunster. Het ging om een doodlopend stuk straat waar normaal enkel bewoners komen en bovendien had de wagen een Franse nummerplaat wat de melder ook al verdacht vond.

De politie kwam meteen ter plaatse en trof er een Nissan Primera aan waarvan de motorkap nog warm aanvoelde. De deuren waren niet afgesloten en de sleutels zaten nog in het contact. In het voertuig lag een mes en een noodhamer om ramen te breken.

De agenten besloten zich in een hinderlaag te leggen en stelden zich verdekt op in de buurt op van de enige uitvalsweg. Kort nadien reed het voertuig weg. De auto werd klem gereden waarna de politie onmiddellijk de bestuurder uit het voertuig haalde. Tijdens de controle ging echter plots het achterportier open en vluchtte een man weg die vermoedelijk plat op de grond had gelegen toen de politie de auto deed stoppen. Er werd een waarschuwingsschot gelost en uiteindelijk kon ook deze man na een korte achtervolging gevat worden.

Beide verdachten werden onmiddellijk gearresteerd en geïdentificeerd aan de hand van hun paspoort. Het gaat om twee mannen van 32 jaar van Chileense nationaliteit. Bij het doorzoeken van de wagen blijken er deze keer mutsen, twee breekijzers en een rugzak met enkele juwelen in het voertuig te liggen. Beide verdachten hadden ook juwelen en cash geld in hun broekzakken. De nummerplaat bleek ook reeds geseind te staan voor betrokkenheid bij verschillende andere inbraken. Volgens de politie gaat het duidelijk om leden van een rondtrekkende dievenbende die een tijdlang in ons landje rondreizen om zoveel mogelijk hun slag te slaan.

De politie kon wel nog niet de hele puzzel leggen. Aangezien de mannen juwelen en geld op zak hadden, hebben ze donderdagavond vermoedelijk dus ook nog ergens ingebroken in Waasmunster, vermoedelijk in de buurt van de Kleemstraat. Tot nog toe is hiervan echter nog geen aangifte gedaan. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de slachtoffers op reis zijn en de inbraak nog niet hebben vastgesteld. De twee mannen zijn intussen ter beschikking gesteld van het parket van Turnhout waar ze verdacht worden van een reeks inbraken.

De politie benadrukt dat het mooi resultaat te danken is aan de alertheid van de inwoners en benadrukt nog eens het belang om alle verdachte situaties altijd zo snel mogelijk te melden naar het noodnummer 101.