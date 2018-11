Betrapte dieven rammen auto van bewoner Kristof Pieters

22 november 2018

18u44 0 Waasmunster De eigenaar van een woning in aanbouw in de Donkerputstraat in Waasmunster heeft twee dieven op heterdaad betrapt toen ze werkmateriaal probeerden stelen. Bij hun vlucht ramden ze de auto van de man.

De feiten deden zich dinssdagavond voor omstreeks 21.55 uur. Het gaat om een open bebouwing in aanbouw. De daders hadden in het donker gewacht tot de eigenaar de laatste werkzaamheden had afgerond. Zij plaatsten vervolgens hun voertuig, een lichtgrijze VW Golf met Belgische nummerplaat, met de neus richting de straatkant op de oprit links naast de woning. Het slot van de achterdeur werd opengebroken. De dieven hadden al een hoop gereedschap uit de woning klaargezet ter hoogte van de achterdeur om te kunnen stelen maar werden plots betrapt door de eigenaars die waren teruggekeerd.

Op hun vlucht ramden ze op de oprit nog de wagen van de eigenaars om een doorgang te creëren. Volgens de beschrijvingen van de slachtoffers ging het om twee mannen. Eén van hen zou van vreemde origine zijn en heeft een zwarte huidskleur met sporen van bezetsel op zijn kledij. Hij was Franstalig droeg een bruine vest en een fluowerkbroek. De tweede verdachte hield zijn aangezicht goed verborgen waardoor er geen beschrijving kon gegeven worden.

De daders sloegen op de vlucht richting de Neerstraat. De wagen is vermoedelijk ernstig beschadigd aan de linkerkant. De woning ligt nabij de Neerstraat die onmiddellijk de verbinding maakt naar Lokeren en de E17, of naar Waasmunster en opnieuw de E17. Ondanks intensieve patrouille door verschillende politieploegen konden het voertuig en de daders niet meer aangetroffen worden.