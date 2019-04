Bestelwagen en tractor botsen op kruispunt Belselestraat Kristof Pieters

06 april 2019

23u55 0 Waasmunster Op het kruispunt van de Hoogstraat en de Belselestraat in Waasmunster gebeurde zaterdagavond een zwaar verkeersongeval. Een tractor en een bestelwagen kwamen er met elkaar in aanrijding.

Het ongeval gebeurde omstreeks 21.15 uur ter hoogte van het met verkeerslichten uitgeruste kruispunt van de Belselestraat en de Hoogstraat. Een lichte bestelwagen van een nabijgelegen frituur kwam er in aanrijding met een zware tractor. Vermoedelijk negeerde een van beide chauffeurs het rode licht. Door de stevige klap verplaatste het motorblok zich bijna 1 meter achteruit in het voertuig. Als bij wonder vielen er geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen.