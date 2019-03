Bende mensensmokkelaars, actief op E17-parking in Waasmunster, riskeert 10 jaar cel: “Ergste bende ooit, met geen respect voor mensenlevens” Nele Dooms

26 maart 2019

15u32 0 Waasmunster Acht beklaagden moesten dinsdag voor de Dendermondse rechter verschijnen wegens mensensmokkel. Volgens het parket vormen ze een “goed georganiseerde, professionele bende”. Die opereerde vanop de snelwegparking aan de E17 in Waasmunster. Er hangen de bendeleden gevangenisstraffen van acht tot tien jaar boven het hoofd.

Van de acht beklaagden, stonden er drie voor de rechter. De andere vijf bleven afwezig en lieten verstek gaan. Het parket gaf hen tijdens het onderzoek de naam ‘Bende van Waasmunster’ mee. “Het is op de snelwegparking in Waasmunster dat de bende het eerst in het vizier kwam, maar ze gebruikten ook andere parkings”, zegt openbaar aanklager Caroline Jonckers. “We kregen deze bende in januari 2018 in de gaten, maar vermoedelijk waren ze al sinds eind 2017 bezig. In april zagen we ze plots verdwijnen en uitwijken naar Italië. Dat doet ons vermoeden dat er met verschillende cellen gewerkt wordt en deze groep werd afgelost door een volgende.”

In totaal zouden meer dan driehonderd transmigranten slachtoffer zijn geworden van de bende. “Ze werden in de jungle van Calais in Frankrijk in bestelwagens gezet en over de grens naar België gebracht”, schetst Jonckers. “Hier werden ze op snelwegparkings overgezet naar vrachtwagens. De smokkelaars kozen vooral voor koeltransporten, ondanks het gevaar voor mensenlevens door de te lage temperaturen, omdat geweten is dat die het minst gecontroleerd worden wegens het vervoer van bederfbare goederen.”

Dat de bende uiterst professioneel was, leidt voor het parket geen twijfel. “Ze beschikten over het nodige materiaal om sloten van vrachtwagen te demonteren”, klinkt het. “De bestelwagens die gebruikt werden, waren allemaal omgebouwd. Zo was het tussenschot tussen voorbank en laadruimte eruit gehaald. Op die manier kon de chauffeur telkens meteen tussen de slachtoffers springen bij een politietussenkomst, zodat niet duidelijk was wie de dader was. De bende beschikte ook altijd meteen over nieuwe transportmiddelen als een bestelwagen in beslag genomen werd.”

Zelf beweerden de beklaagden dat ze niets met de beschuldigingen te maken hebben. Ze noemen zich zelf slachtoffers van mensenhandel. “Typisch in dit soort zaken, maar er zijn bewijzen genoeg”, meent Jonckers. “We hebben vingerafdrukken, DNA-sporen en camerabeelden. Het gaat hier om een bende, de ergste ooit. Met totaal geen respect voor mensenlevens. Alleen groot geldgewin is van tel. Slachtoffers betaalden zo’n 4.000 pond per persoon. De bende mikte op de zwaksten en armste, die zich geen veilig transport kunnen veroorloven. Met een bestelwagen vol volk waagden ze zich ook aan brutale ontsnappingspogingen bij achtervolgingen, waarbij ze ook aanrijdingen veroorzaakten.”

De beklaagden maakten zich ook schuldig aan wapenbezit en diefstal van brandstof uit vrachtwagens. De rechter velt vonnis op 16 april.