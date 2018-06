Bejaard koppel crasht met vervangwagen 04 juni 2018

02u43 0 Waasmunster Een bejaard koppel heeft tijdens een vakantie wel heel veel pech gehad. Het koppel had in Duitsland motorpech gekregen.

Omdat de auto niet onmiddellijk hersteld kon worden, besloten man en vrouw ter plaatse een wagen te huren. Daar kwamen ze vrijdagavond naar huis.





Huissleutel

Onderweg beseften ze dat hun huissleutel nog in hun wagen in Duitsland lag. Gelukkig konden de tachtigers een reservesleutel ophalen bij een familielid. Toen ze daar bijna aangekomen waren, liep het echter fout. De 83-jarige bestuurder maakte een inschattingsfout en reed in op een verkeerslicht op de hoek van de Schrijbergstraat en de Lokersebaan in Waasmunster.





Beiden gewond

Door de botsing raakten beiden gewond. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De huurauto, een BMW met Duitse nummerplaat, raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Ook het verkeerslicht liep schade op. De brandweer kwam ter plaatse voor het opruimen van brokstukken.





(PKM)