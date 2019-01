Auto over kop in Dommelstraat, bestuurder ongedeerd Kristof Pieters

31 januari 2019

09u49 0 Waasmunster In de Dommelstraat in Waasmunster is woensdagavond een auto overkop gegaan. De bestuurder van een Honda Jazz, die komende uit Sombeke richting Waasmunster reed, verloor tussen de Vlaszakstraat en de Pelkemstraat in een flauwe bocht de controle over zijn stuur.

De wagen ging van de weg af en botste tegen de verhoogde berm naast de weg. Daardoor sloeg de wagen over kop. Buurtbewoners hoorden een luide klap op straat en gingen kijken wat er gaande was. “We hoorden een luide dreun buiten. Eerst dachten we dat het een van de paarden van onze buurman was die met zijn poot tegen de poort van de stal stampte, maar we gingen toch even poolshoogte nemen”, vertellen ze. “Toen zagen we dat er voor onze deur een auto op zijn dak lag. De chauffeur was dan al op eigen kracht uit de wagen geklauterd. Hij had geen verwondingen, hij was enkel wat van zijn melk”. De politie en brandweer kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De wagen raakte bij het ongeval onherstelbaar beschadigd en werd getakeld. Door het ongeval was de straat een tijdje in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.