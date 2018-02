Auto over de kop op E17 10 februari 2018

Op de E17 in Waasmunster is gisteren rond 18.15 uur een auto over de kop gegaan. Vijfhonderd meter voor afrit Waasmunster moest de bestuurder van een Opel Corsa bruusk uitwijken. De auto slipte, ramde de vangrail en sloeg over de kop. De wagen kwam op zijn dak op de eerste rijstrook tot stilstand. Twee Poolse brandweermannen die het ongeval zagen gebeuren, boden de eerste hulp en koppelden de batterij van de auto af. De bestuurder werd gewond naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Door het ongeval was er een tijdje verkeershinder. (PKM)