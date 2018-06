Auto maakt buiteling op E17 25 juni 2018

02u26 0

Op de E17 richting Antwerpen gebeurde zaterdag kort na het middaguur een zwaar ongeval. Tussen Lokeren en Waasmunster verloor de bestuurder van een Chevrolet Lacetti tijdens een inhaalmanoeuvre de controle over zijn stuur. De wagen begon te slippen, ramde eerst de betonnen middenberm en sloeg vervolgens over kop. Het voertuig schoof nog ruim honderd meter op zijn dak verder om midden op de weg tot stilstand te komen. De twee inzittenden werden door de opgeroepen hulpdiensten uit de verhakkelde wagen geholpen. Beiden werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hinder voor het verkeer was groot. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken en glas en het wrak versperde de middelste en rechter rijstrook. Er stond al snel een file die op een bepaald moment tot in Kalken reikte met een verliestijd van ruim een uur. (PKM)