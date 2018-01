Auto-inbreker betrapt op parking oud politiekantoor 03u00 0

De politie heeft de dader gevat van een auto-inbraak op de parking van het vroegere politiekantoor langs de Schietakkerstraat in Waasmunster. Een buurtbewoonster had de politie gealarmeerd voor een verdachte persoon op de parking.





De ploeg was snel ter plaatse en kon de man op heterdaad betrappen. De dief verschuilde zich nog achter een voertuig en wou te voet wegvluchten maar kon gevat en geboeid worden. Op dat moment had hij nog een schroevendraaier vast en een zaklamp in de hand. Hij had reeds de zijruit van een lichte vrachtauto vernield met deze schroevendraaier. Uit het voertuig werd 20 euro gestolen. De verdachte is een inwoner van Waasmunster en bij de politie goed gekend voor gelijkaardige feiten. De man werd gearresteerd, verhoord en voorgeleid voor de onderzoeksrechter, waar hij werd aangehouden. Het onderzoek naar zijn aandeel in eerdere diefstallen uit voertuig in de buurt wordt nog verder gezet. (PKM)