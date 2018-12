Agenten gedragen zich verdacht, en dat valt slechts één inwoner op Kristof Pieters

14 december 2018

De politie heeft afgelopen donderdag een anonieme controleactie gehouden op de Heide in Waasmunster, ter preventie van inbraken. “En we zijn ons ervan bewust dat we tijdens deze actie zelf verdachte situaties gecreëerd hebben”, klinkt het. De agenten waren namelijk in burger, hadden hun anonieme voertuigen lang ter hoogte van een woonwijk opgesteld en schenen in het rond met zaklampen. Vreemd genoeg kwam er zelfs dan nog altijd maar één oproep voor verdachte situaties binnen. Pover, zo oordeelt de politie. Er wordt dan ook nogmaals opgeroepen om verdachte handelingen meteen te melden via het noodnummer 101. De anonieme acties tegen inbrekers zullen regelmatig herhaald worden.