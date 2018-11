Afbraakwerken horecamonument Denneland zijn gestart Yannick De Spiegeleir

13 november 2018

15u39 1 Waasmunster In de Ommegangsdreef zijn de afbraakwerken gestart van het voormalige restaurant Denneland. Het leegstaande gebouw viel de afgelopen maanden ten prooi aan vandalen.

Voor de buurt vormt de start van de sloop een opluchting. Zij hadden al langer te kampen met overlast van ongewenste gasten in het pand. De nieuwe bestemming van het terrein is voorlopig nog onduidelijk, vermoedelijk verrijst er een nieuw woonproject.

Het horecapand op de Heide kent een bewogen geschiedenis. Jaren werd het uitgebaat onder de naam Denneland, dat na een opeenvolging van uitbaters en een gerechtelijk onderzoek naar fraude in 2013 definitief de deuren sloot. Daarna heropende de zaak als het Italiaanse restaurant La Famiglia.

In 2014 kwam de zaak andermaal in opspraak toen de uitbaters de strandbar Heide Beach openden naast het restaurant. Na klachten van omwonenden trok de gemeente de vergunning in en moest de strandbar sluiten. Twee jaar later, in juni 2016, viel ook het doek over La Famiglia. De zaakvoerder legde zelf de boeken neer bij de rechtbank van koophandel. Die sprak het faillissement uit. Er werd een schuldenberg achtergelaten van meer dan 300.000 euro, voornamelijk onbetaalde rekeningen van leveranciers.