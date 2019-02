Aantal verkeersongevallen met gewonden daalt Yannick De Spiegeleir

17 februari 2019

11u34 0 Waasmunster In 2018 registreerde de politie van Hamme/Waasmunster 38 ongevallen met lichamelijk letsel op het grondgebied van Waasmunster (buiten de autosnelwegen). “Dit is een daling van 42 ongevallen of 52,5 procent ten opzichte van 2010”, stipt schepen van verkeer Jurgen Bauwens (CD&V) aan.

Gemiddeld betekent dit dat er vorig jaar 3 ongevallen met lichamelijke schade per maand worden geregistreerd. Vooral in de maanden september en maart worden de meeste opgevallen opgetekend. “Het aantal zwaar gewonden (5) blijft wel status quo. Gelukkig zijn er de laatste 3 jaar geen dodelijke slachtoffers gevallen”, zegt Bauwens. “De cijfers voor Waasmunster zijn zeer bemoedigend”, vindt de schepen van verkeer. “Dankzij de intensieve alcoholcontroles, de gerichte verkeersacties van onze politiediensten en de steeds betere weginfrastructuur in onze gemeente, waar meer en meer rekening gehouden wordt met de zachte weggebruiker, kunnen we deze positieve cijfers voorleggen. Opmerkelijk is ook dat één derde van de ongevallen met slachtoffers op de gewestwegen N70 en N446 op te tekenen zijn. Hier is duidelijk werk aan de winkel.”

“Elk ongeval er één teveel”, vertelt schepen Bauwens. “We moeten blijven investeren in verkeerscontroles en in goed uitgeruste weginfrastructuur, met speciale aandacht voor de zachte weggebruiker, want de cijfers geven ook aan dat de gewonde slachtoffers heel vaak fietsers zijn.”