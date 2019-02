Aanhangwagen kantelt op E17: lading grond verspreid over snelweg Kristof Pieters

21 februari 2019

22u01 0 Waasmunster Het verkeer op de E17 richting Antwerpen heeft donderdagavond heel wat hinder ondervonden door een gekantelde aanhangwagen geladen met twee ton grond en steenpuin.

Ter hoogte van Waasmunster ging omstreeks 18.30 uur een zware aanhanger die achter een terreinwagen hing aan het slingeren. De chauffeur verloor daardoor de controle over het voertuig en botste hard tegen de middenberm. Daardoor sloeg de aanhangwagen over kop en kwam de lading, zo’n twee ton grond en steenpuin, op de linkse en middelste rijstrook van de snelweg terecht. De terreinwagen zelf bleef nipt overeind, de chauffeur kon zijn beschadigde voertuig veilig op de pechstrook zette. Hij bleef ongedeerd. De brandweer, wegpolitie en een bergingsfirma kwamen ter plaatse om de snelweg vrij te maken. Na een uur was de snelweg weer vrijgemaakt en loste de ontstane file snel op.