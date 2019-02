29-jarige automobilist op slag dood bij zware klap op E17 Kristof Pieters

23 februari 2019

10u01 0 Waasmunster Op de E17 in Waasmunster is zaterdagochtend een 29-jarige man uit Sint-Niklaas om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval.

Het ongeval gebeurde rond 5 uur zaterdagochtend. De man reed in de richting van Antwerpen. Zo’n kilometer voor de afrit van Waasmunster reed hij aan hoge snelheid achteraan in op een Portugese vrachtwagen die op de rechterrijstrook reed. De klap was zo hevig dat de man op slag dood was. De Portugese vrachtwagenchauffeur en zijn bijrijder waren zwaar onder de indruk. “We reden op de rechtse rijstrook aan 90km/u”, getuigen de chauffeur. “Het was heel rustig op de weg. Plots hoorden en voelden we een zware klap en zijn we op de pechstrook gestopt. Ik kan het niet vatten waarom en hoe dit drama is kunnen gebeuren. Ik denk nu vooral aan de nabestaanden van het slachtoffer” reageert de man aangeslagen.

De opgeroepen hulpdiensten konden enkel het overlijden van de man vaststellen. Er werd een verkeersdeskundige van het parket aangesteld om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken, maar omdat er geen getuigen waren en er ook geen camerabeelden zijn, is het moeilijk de juiste oorzaak te achterhalen. Mogelijk is de automobilist in slaap gevallen achter het stuur. Door het ongeval waren twee van de drie rijstroken ruim drie uur afgesloten.