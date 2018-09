25-jarige ondernemer opent Exeptio Katrijn De Bleser

03 september 2018

Pas 25 jaar is hij en Philippe van de Vreede opent zijn eigen vastgoedkantoor. Exeptio opende de deuren in de Sint-Franciscusstraat in Waasmunster.

"Eigenlijk studeerde ik handelswetenschappen maar al snel wist ik dat ik iets wilde doen waarbij ik meer sociaal contact had. Ik heb het nodig om met mensen in contact te komen", zegt Philippe van de Vreede die onlangs Exeptio uit de grond stampte. "Dat ondernemerschap zit me waarschijnlijk in het bloed. Mijn ouders zijn ook zelfstandigen en al snel wist ik dat ik het ook in mij had."

Philippe begon zijn carrière als vastgoedmakelaar bij een internationale groep in Gent. "De voorbije vier jaar was ik er verantwoordelijk voor het Waasland. Onlangs besliste ze daar om hun werk in het Waasland af te bouwen. Dat was voor mij een mooie gelegenheid om de stap naar een zelfstandige zaak te zetten. In concentreer me namelijk op het Waasland met Exeptio."

Hoe hij aan de naam komt. "Het verwijst niet meteen naar iets bijzonder, maar ik richt me wel op kwalitatief vastgoed. Met Exeptio bied ik meer aan dan enkel een standaard rijwoning. Op die manier wil ik me ook onderscheiden", aldus de jonge ondernemer.