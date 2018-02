"Week na Duits tegenoffensief geboren" 24 februari 2018

02u55 0 Waasmunster Uitgerekend een eeuw na het einde van de Eerste Wereldoorlog viert Agnes Van Gremberghe (99) uit Waasmunster dit jaar haar honderdste verjaardag. Een gebeurtenis die de Nationale Strijdersbond van Waasmunster niet onopgemerkt wil laten voorbijgaan. "Hoewel ik twee wereldoorlogen heb meegemaakt, heb ik nooit grote tegenslagen gekend in mijn leven", aldus de toekomstige eeuwelinge.

'Dat het nog enkele maanden duurt voor ze honderd jaar wordt en dat er op die tijd nog veel kan gebeuren', zo waarschuwt Agnes ons als we haar bij voorbaat al feliciteren voor haar nakende honderdste verjaardag. Maar de kranige vrouw, geboren en getogen in Waasmunster, woont als 99-jarige nog steeds thuis en is zeer goed te been. "Wandelen lukt nog ja, behalve bergop, dat wordt op mijn leeftijd al wat moeilijker", lacht ze.





Verzetslieden

Agnes zag het levenslicht op mei 1918. "Een week na het laatste Duitse tegenoffensief en enkele maanden voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Zonder dat ik het me nog kan herinneren moet ik als baby dus nog wel Duitsers gezien hebben", vertelt Agnes. Ze herinnert zich ook nog flarden van een verhaal over twee verzetslieden die in het nabijgelegen Elversele een Duitser hadden neergeschoten. Haar man Achille, die ze in 1936 leerde kennen, diende het Belgische leger tijdens de Tweede Wereldoorlog.





"Ondanks dat ik in mijn leven twee wereldoorlogen heb meegemaakt, heb ik geen grote tegenslagen gekend." Ze hoopt echter dat zij en haar nazaten ook in de toekomst bespaard blijven van een nieuw conflict op wereldschaal. "Ik volg de actualiteit nog op de voet en als je de dreigende taal hoort van landen als Noord-Korea of de spanningen aan de grens met Rusland schiet de schrik me toch om mijn hart. Bovendien strijdt men nu met andere wapens dan in het verleden. Daarom vind ik het belangrijk dat het onderwijs blijft inzetten op geschiedenislessen over de oorlog."





Mascotte

Over enkele maanden zal Agnes als eeuwelinge zelf fungeren als de mascotte van de herdenking van het einde van het Eerste Wereldoorlog. De Nationale Strijdersbond van Waasmunster, waarvan ze 44 jaar lid is, zal haar in de bloemetjes zetten tijdens het jaarlijkse Victory Feest van de bond voor oud-strijders. "Gezien de symbolische leeftijd van Agnes mogen we deze gebeurtenis niet onopgemerkt laten voorbijgaan. We hopen van harte dat we haar nog vele jaren in ons midden mogen hebben", zegt Andy Daelman, voorzitter van NSB Waasmunster.





De plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond plant het komende jaar heel wat activiteiten rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Kers op de taart wordt de voorstelling van het boek 'Waasmunster in de Groote Oorlog' in het kasteel Blauwendael op 11 november 2018. (PKM/YDS)