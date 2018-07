'Vergeet je sportzak niet' voor sportende ouders en kinderen 03 juli 2018

03u04 0 Waasmunster Veerle Valaert en Stefanie Falat brengen samen een boek uit. 'Vergeet je sportzak niet' bundelt verhalen, tips en getuigenissen over hoe je te organiseren met kinderen die aan competitiesport doen.

Veerle Valaert (37) en Stefanie Falat (33) uit Waasmunster zijn allebei sportcoaches en moeders van sporters. "Het idee voor het boek ontstond vanuit onze eigen rollen in het dagelijkse leven." Allebei hebben ze kinderen en ze weten wat het is om sportcoach te zijn.





"Het is vanuit onze ervaringen en de verhalen rondom ons dat we merkten dat 'competitiesportende kinderen' geen verhaal van enkelingen meer is. Hun ouders vrezen dat ze hun job en de dagelijkse bezigheden niet kunnen combineren met de vele trainingen en matchen van hun kind", zegt Stefanie.





De dames zochten uit wat de juiste rol kan zijn van een sportouder, tijdens verschillende momenten van de sportloopbaan van het kind. "We geven enkele tips over hoe je te organiseren als ouder van een kind dat aan sport doet. Met die tips wordt het boek geen handleiding, maar een handreiking. We reiken enkele tips aan", zegt Veerle. "Anderzijds willen we ook tegen ouders zeggen: 'Vergeet je eigen sportzak niet'. Het is niet omdat je kind aan sport doet, dat je zelf aan de kant moet zitten kijken. Zoek iets om te doen tijdens de trainingen: neem zelf een duik in het zwembad of ga een uurtje wandelen. Zoek niet steeds een uitvlucht. Als jouw kind gepassioneerd met iets bezig is, verrijkt dat immers ook het leven van de ouders", zegt Stefanie. Het boek is te koop in de betere boekhandel voor 22,99 euro. (KDBB)