"Shuttlebus als alternatief voor De Lijn" SCHEPEN BAUWENS LANCEERT OPMERKELIJK MOBILITEITSVOORSTEL YANNICK DE SPIEGELEIR

24 mei 2018

02u31 0 Waasmunster In aanloop naar de verkiezingen pakt meerderheidspartij CD&V uit met een frappant speerpunt. Als alternatief voor de afgeschafte busverbindingen van De Lijn wil het in de volgende legislatuur een shuttlebus lanceren die inwoners uit rand van de gemeente naar het centrum brengt.

De minder gebruikte busverbindingen in Waasmunsterse gehuchten Sombeke en Sint-Anna werden al jaren geleden afgeschaft. Het gemeentebestuur van Waasmunster klopte meermaals aan bij openbare vervoersmaatschappij De Lijn om de ontsluiting van de buitengebieden nieuw leven in te blazen. Zonder resultaat. "Sterker nog, door de geplande afschaffing van het belbussysteem geraken deze gehuchten nog meer geïsoleerd, wat onze senioren en schoolgaande jeugd treft die vaak minder mobiel zijn", zegt schepen van Mobiliteit Jurgen Bauwens (CD&V).





Shuttlebus

In haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen schuift CD&V nu een opmerkelijk voorstel om aan het probleem tegemoet te komen. "We willen het hiaat in de bediening van De Lijn oplossen door in samenwerking met een private firma, een shuttlebusje in te zetten dat van 7 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds een lus maakt over het grondgebied. Het is de bedoeling dat de bewoners tot aan de haltes worden gebracht op de hoofdassen waar de shuttlegebruiker dan zijn weg kan verderzetten richting Sint-Niklaas, Lokeren of Dendermonde", verduidelijkt Bauwens.





Onderhandelingen

"Er lopen onderhandelingen met De Lijn om de hoofdassen nog regelmatiger te bedienen, maar dat vraagt ook een financiële injectie van de gemeente", aldus Bauwens. CD&V wil ook stopplaatsen voorzien aan het gemeentehuis, rusthuis 't Heuverveld en het toekomstige sport- en gemeenschapscentrum de Meermin. "We stellen voor om met een proefproject van één jaar te werken en dit voorstel wordt geraamd tussen de 125.000 à 150.000 euro", stelt schepen Bauwens. De mogelijke prijs van een ticket voor de bus is nog niet bekend. "Wellicht zullen we een minimale bijdrage vragen aan de inwoners die er gebruik van maken."





Het idee van een shuttlebus is niet nieuw. Bauwens haalde de mosterd in Oudenaarde. "Ik heb intens overlegd met partijgenoot en federaal volksvertegenwoordiger Stefaan Vercaemer die mij warm heeft gemaakt voor het idee. Ook in Zwijndrecht wordt het idee al uitgeprobeerd", zegt de schepen. CD&V wil van de mogelijke shuttlebus één van de speerpunten maken voor de komende legislatuur. "Bij eventuele onderhandelingen voor een nieuwe beleidsperiode zullen we dit voorstel naar voorschuiven", besluit Bauwens.