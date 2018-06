...maar Synthia opent gewoon nieuwe zaak MOEILIJKE TIJDEN VOOR HANDELAARS STATIONSSTRAAT DOOR WEGENWERKEN... KATRIJN DE BLESER

07 juni 2018

02u53 0 Waasmunster De wegenwerken in de Stationsstraat en de Hoogstraat hebben een impact op de lokale handelaars. "Het aantal klanten is met de helft gedaald", klinkt het bij wasserij Sint-Anna. Toch is er ook hoop. Zo opende Synthia Labelle haar kapsalon 'Belhair' midden in de werken.

De wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat en de Hoogstraat zijn intussen al een half jaar bezig. In de straten zijn heel wat zelfstandigen gevestigd die zich door de wegenwerken ploeteren. "Het aantal klanten is de voorbije zes maanden met de helft verminderd", zegt Ward Vlaminck van wasserij Sint-Anna. "Twee jaar geleden werden we getroffen door een brand. Eens alles terug hersteld was, begonnen de wegenwerken. We gaan door een moeilijke periode. Veel klanten gaan nu elders, hopelijk vinden ze hun weg naar hier terug als de werken achter de rug zijn", zegt Vlaminck.





Het wassalon is er intussen al zeventig jaar, waarvan dertig jaar met Ward Vlaminck aan het roer. "Het is nu even moeilijk, maar eens de werken achter de rug zijn, zal het hier veel netter liggen", ziet Ward de positieve kant. "De werken schieten best wel goed op. In het wassalon vooraan komen nu niet veel klanten, de klanten die wel nog komen, kunnen gelukkig via de zijstraat onze achterdeur bereiken", zegt Vlaminck. "De bakker en de chocolatier verder in de straat hebben dat geluk niet. Ze sluiten nu voor vier maanden de deuren. Klanten komen immers niet door het stof naar hun winkel."





Nieuwsgierigen

Toch is er ook nog hoop tussen al het stof van de werken. Synthia Labelle opende er vorige maand haar kapsalon 'Belhair'. "Ik werd in april vijftig jaar. Het was nu zelfstandige worden of nooit meer. Ik viel op dit pand toen de wegenwerken al aan de gang waren. Wegenwerken zouden me niet tegenhouden om hier mijn eigen zaak te openen", zegt Synthia. "Bovendien zat ik eerst zelf nog vijf weken in de werken. Vroeger was hier een handtassenwinkel en daarvoor een pitazaak. We hadden dus nog wat verbouwingswerken", zegt de kapster. "Intussen zijn de werken net voor mijn deur zo goed als voorbij. Ze zijn wat opgeschoven naar verderop in de straat." Belhair is nu drie weken open en de klanten vinden hun weg naar de zaak. "Ik bracht enkele bestaande klanten mee. Al merk ik toch ook dat er evengoed een aantal nieuwsgierigen uit Waasmunster hun weg naar hier vinden, wegenwerken of niet."





Wateroverlast

In het najaar van 2017 gingen de riolerings- en wegenwerken in de Stationsstraat en een deel van de Hoogstraat van start. Die waren nodig omdat de Stationsstraat in slechte staat was en de wateroverlast bij hevige regen in de Hoogstraat voor heel wat ergernis zorgden. Op dit moment wordt er nog gewerkt vanaf de Bergstraat tot en met het kruispunt met de Houten Kruisstraat. Tegen eind september moeten de werken helemaal afgerond zijn.