"Beter bereikbaar door nabijheid E17" STERRENRESTAURANT DE VERBORGEN TUIN VERHUIST NAAR VOORMALIGE LA CUCINA YANNICK DE SPIEGELEIR & FRANK EECKHOUT

03 februari 2018

03u05 0 Waasmunster Goed nieuws voor fans van de betere keuken in onze regio. Chef Steven Van Snick van restaurant De Verborgen Tuin in Geraardsbergen verhuist zijn zaak - inclusief de Michelinster - naar het voormalige La Cucina aan de Belselestraat in Waasmunster. Het toprestaurant opent de deuren op maandag 19 maart.

Het Waasland krijgt er zo onverwacht een vierde sterrenzaak bij. In onze regio kon je voor culinair genot van het hoogste niveau al terecht in het Hofke van Bazel, Herbert Robbrecht in Vrasene en 't Korennaer in Nieuwkerken, maar daar komt nu dus ook De Verborgen Tuin bij in Waasmunster. Chef Geert Van Snick mag al vijf jaar pronken met zijn ster en staat bekend voor zijn topgerechten gebaseerd op de Franse en vaderlandse keuken.





"Geraardsbergen verlaten is een bewuste keuze. Op onze huidige locatie zaten we aan onze limiet en de bereikbaarheid laat hier te wensen over. In Waasmunster is dat een ander verhaal. In ons nieuwe pand zitten we vlakbij de E17 pal tussen Gent en Antwerpen. Een ideale ligging voor onze klanten om ons te bereiken", verduidelijkt Van Snick. "Onze zaak in Geraardsbergen staat over te nemen. In het slechtste geval openen we er een brasserie, maar het concept en de Michelinster van De Verborgen Tuin verhuizen mee naar Waasmunster", benadrukt de chef.





Hoger niveau

Samen met zijn partner en medezaakvoerder Saar Van Gysel wil Van Snick de Michelinster en de 14 op 20 van Gault&Millau in Waasmunster op zijn minst behouden. "Als chef met ambitie wil je je keuken uiteraard altijd naar een nog hoger niveau tillen. We kijken in elk geval met vertrouwen naar de toekomst."





Aan het pand van het voormalige La Cucina zal er weinig veranderen. De zaak stond al meer dan een jaar te wachten op een nieuwe eigenaar, maar beschikt over alle nodige faciliteiten volgens Van Snick. "De keuken is volledig in orde, enkel het interieur gaan we aanpassen naar de stijl van onze zaak." De beperkte veranderingen zorgen ervoor dat het niet meer lang wachten is op de opening van De Verborgen Tuin. De zaak opent al binnen enkele weken op maandag 19 maart.





"We zullen altijd open zijn van maandag tot vrijdag en in de weekends sluiten we de deuren. In Geraardsbergen merkten we al dat het steeds moeilijker wordt om personeel te vinden dat op zaterdag en zondag beschikbaar is. Met een opening op de weekdagen willen we een vlotte werking garanderen", verduidelijkt Van Snick.





Nieuw elan

Voor Waasmunster is de komst van De Verborgen Tuin in elk geval een opsteker. De heidegemeente heeft een rijke horecatraditie, maar zag het voorbije decennium een aantal sterkhouders de deuren sluiten. De komst van de sterrenchef zorgt meteen voor een nieuw elan. Meer info en reservaties binnenkort via www.deverborgentuin.be.