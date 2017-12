"Bedankt aan alle burgers voor de steun" BURGEMEESTER MICHEL DU TRÉ OVERWINT KANKER YANNICK DE SPIEGELEIR

02u25 0 Copyright : Geert De Rycke Burgemeester Michel Du Tré heeft veel kaartjes gekregen om hem beterschap te wensen. Waasmunster De Waasmunsterse burgemeester Michel Du Tré (CD&V) kroop in 2017 door het oog van de naald. Kanker kreeg hem bijna klein, maar dankzij een nieuwe therapie overwon hij de ziekte. De start van het nieuwe jaar wordt dan ook een ijkpunt voor hem. "In het gemeentehuis kun je me al vinden, maar vanaf 1 januari wil ik ook weer aan de slag als advocaat."

De burgemeester heeft kanker. Het nieuws sloeg een half jaar geleden in als een bom in Waasmunster. Niet in het minst bij hemzelf. Na zijn deelname aan de campagne van Tournée Minerale in februari, waarbij Du Tré een maand geen druppel alcohol aanraakte, verloor hij ettelijke kilo's. Op zijn vijftigste verjaardag wou hij nog maximum 100 kilogram wegen. Hij slaagde daarin, maar enkele maanden later bleek dat een kwaadaardig gezwel het drastische gewichtsverlies had veroorzaakt. "Op zo'n moment stort je wereld even in", vertelt Du Tré.





Maar zelfs een negatief verhaal heeft een positieve keerzijde. Via Facebook hield Du Tré de inwoners van Waasmunster op de hoogte van zijn gezondheidstoestand. Hij kreeg honderden steunbetuigingen op sociale media en ook bij hem thuis puilde de brievenbus uit van de kaartjes met hartverwarmende boodschappen. Deze zomer zag het er nochtans even niet goed uit toen bleek dat de chemotherapie niet aansloeg. Een alternatieve behandeling bracht de afgelopen maanden dan toch redding. Ondertussen kijkt de burgemeester de toekomst weer optimistisch tegemoet.





Hoe gaat het vandaag met je gezondheid?

"Vrij goed. Ik ben iedere dag in het gemeentehuis en heb mijn taken als burgemeester al hervat. Stilaan werk ik weer op het tempo dat ik gewoon was voor de kanker. In september kreeg ik het nieuws dat er na chemotherapie toch nieuwe uitzaaiingen waren gevonden in mijn lichaam, maar immuuntherapie bracht wel soelaas. Die behandeling heeft mijn afweersysteem tegen kankercellen hersteld. Ondertussen heb ik acht sessies achter de rug en heb ik uitzicht op volledig herstel. Ik mag mezelf gelukkig prijzen, want gemiddeld slaat die therapie bij slechts twintig procent van de patiënten aan."





Wat ging er door je hoofd toen je in mei de diagnose te horen kreeg?

"Op dat moment stort je wereld en dat van je gezin toch wel even in. Ik dacht dat ik die vele kilo's verloren was door Tournée Minerale, maar al snel stelde ik mijn vragen bij het drastische gewichtsverlies toen ik plots ook af te rekenen kreeg met pijn in mijn bekken. Na een onderzoek in het UZ van Gent bleek dat er een kwaadaardige tumor in mijn lichaam zat. Als je dat te horen krijgt, behoor je opeens tot die grote groep van mensen die de strijd aangaan met kanker. Dat geeft je meteen toch een ander perspectief op de wereld, zeker als je jonge kinderen hebt. Er zijn momenten geweest dat de dokters vreesden dat ik het niet zou redden. Ook mijn respect voor de mensen die zich dagelijks inzetten voor onze medische verzorging is enorm gegroeid . Ik heb ook aan den lijve mogen ondervinden hoe belangrijk het is dat mensen bloed doneren aan het Rode Kruis."





Na een val op de zoneraad van de brandweerzone ging je een week later weer aan de slag. Waarom bleef je ondanks je zwakke gezondheid zo actief mogelijk als burgemeester?

"Mijn familie en omgeving wilden inderdaad dat ik mijn gezondheid op de eerste plaats zette. 'Laat die politiek nu maar even voor wat is', zeiden ze. Terecht natuurlijk, maar de lokale politiek maakt nu eenmaal deel uit van mijn persoonlijkheid. Als burgemeester wou ik absoluut de voeling niet verliezen met mijn inwoners. In de mate van het mogelijke ben ik alles van nabij blijven opvolgen. Stilzitten is niks voor mij, ik zou constant blijven piekeren. Actief blijven, was belangrijk voor mijn mentale gezondheid. Al moet ik ook mijn collega's van het schepencollege bedanken. Zij hebben mijn afwezigheid met veel inzet opgevangen, maar nooit met de bedoeling de poten van onder mijn stoel weg te zagen. Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor. Ook de gemeentesecretaris en het personeel verdienen een pluim."





Je kon ook op veel steunbetuigingen rekenen van de Waasmunsternaars.

"De reacties via sociale media waren ontelbaar en overweldigend. Aan die steun heb ik enorm veel gehad. Ook onze brievenbus thuis zat bomvol met kaartjes van mensen die bezorgd waren om mijn gezondheid. Die steun geeft natuurlijk nog meer zin om er tegenaan te gaan. Men zegt altijd dat politiek een harde wereld is, maar ook van de oppositieleden uit de gemeenteraad heb ik steunbetuigingen ontvangen. Dat vind ik nu echt eens een mooi en menselijk gebaar."





2017 ligt bijna achter ons. Hoe kijk je vooruit naar het nieuwe jaar?

"Met een positief gemoed. 1 januari wordt voor mij een nieuwe start. Vanaf dan hoop ik weer volledig de oude te zijn. Mijn activiteiten in het gemeentehuis had ik al hervat, maar vanaf dan wil ik ook weer de draad oppikken in mijn advocatenkantoor. Als uittredend burgemeester wil ik ook als lijsttrekker naar de verkiezingen trekken. Dit moet intern nog beslist worden, maar het mag duidelijk zijn dat ik voor een tweede ambtstermijn als burgemeester ga."