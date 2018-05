Zwaargewonde triatleet niet in fout 24 mei 2018

De triatleet uit Waarschoot die zondag levensgevaarlijk gewond raakte bij een botsing tijdens een wedstrijd in Leuven, maakte zelf geen fout. In een eerder artikel stond dat Wim Sevenois (55) uit het Keerstraatje met de fiets een bocht miste en frontaal tegen een andere deelnemer uit Edegem reed. Het omgekeerde blijkt waar te zijn: het was de Edegemnaar die zijn bocht miste en tegen Sevenois aanreed. De Waarschotenaar werd met spoed afgevoerd naar het UZ Leuven. Hij is nog steeds in levensgevaar.





(OSG)