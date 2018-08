Werken Jagerpad beginnen maandag 02 augustus 2018

Maandag 6 augustus begint de aannemer met onderhoudswerken aan het wegdek in het Jagerpad in Waarschoot. "We gaan de rijweg eerst affrezen, lokaal de greppels en kantstroken herstellen, de rijwegdeksels aanpassen en dan een nieuwe toplaag gieten", zegt schepen Freddy Haegeman (Open Vld).





De werken duren normaal tot eind augustus. Tijdens de werken is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn omleidingen, maar plaatselijk verkeer zal er kunnen rijden. Het fietspad aan de kant van de pare huisnummers tussen de Hugo Verriestlaan en de Kapellestraat blijft toegankelijk. "Tijdens het affrezen van het bestaande wegdek en tijdens de eigenlijke aanleg van de asfalttoplaag zal de straat volledig afgesloten worden en voor niemand toegankelijk zijn. Pas wanneer het nieuwe asfaltwegdek voldoende afgekoeld is, wordt er terug verkeer toegelaten", zegt schepen Haegeman nog.





(JSA)