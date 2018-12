Waarschootse boeken onder de kerstboom Joeri Seymortier

21 december 2018

09u33 0 Waarschoot Wie nog op zoek is naar een origineel cadeau voor onder de kerstboom, kan kiezen voor één van de drie boeken die onlangs verschenen over de geschiedenis van Waarschoot.

Luc Maddelein en zijn team hebben het boek ‘Naar Leutegem Kermis’ (15 euro) over de geschiedenis van de kermis in Waarschoot en Vlaanderen, en ook twee delen van ‘Toen het leven nog heel gewoon was’ (20 euro). Dat gaat om ‘Kleine verhalen van Grote mensen’ en ‘Sterke vrouwen, Straffe mannen’. “Bij iedere aankoop van een boek krijg je gratis een kalender met teksten en foto’s uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Bij aankoop van twee boeken krijg je nog eens 5 euro korting”, zegt Luc.

Ondertussen loopt ook al een nieuw boekenproject, deze keer over de Eerste Wereldoorlog en op basis van het dagboek van Omer Roegiers. Daarvoor is Luc nog op zoek naar brieven, foto’s, filmpjes, krantenartikelen en andere dagboeken van zowel burgers als soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Info: 0477/47.58.73 of luc.maddelein2@telenet.be.