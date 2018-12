Waarschoot huldigt net voor de fusie nog drie laatste ambassadeurs Joeri Seymortier

17 december 2018

11u22 0 Waarschoot Waarschoot heeft de ‘Ambassadeurs 2018’ gehuldigd. Dat zijn meteen ook de drie laatste, want volgend jaar stapt Waarschoot in de fusie Lievegem.

“Waarschoot is een gemeente waar we trots op mogen zijn. En zeker op onze inwoners”, zegt burgemeester Ann Coopman (CD&V). “Dit jaar zetten we drie verdienstelijke inwoners in de bloemetjes die onze gemeente op een positieve manier vertegenwoordigen door een uitzonderlijke prestatie. Het schepencollege heeft uit een aantal voorgedragen kandidaten een selectie gemaakt.”

De eerste nieuwe ‘Ambassadeurs van Waarschoot 2018’ is Lisa De Cuyper. De negenjarige is samen met haar vader van het Zweedse Göteburg naar Waarschoot gefietst. Sandra Martens is de tweede ambassadeur. Zij won een bachelor-award voor haar onderzoek naar de invloed van adolescentie op diabetes. De derde winnaar is Jordi Dhooge alias DJ Merlo. Hij won begin augustus de grote ‘Start to DJ’-wedstrijd van MNM.