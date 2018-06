Vrienden, familie en collega's nemen afscheid van Glenn 30 juni 2018

Vrienden, collega's en familie hebben gistermiddag afscheid genomen van Glenn Van Acker (30). Hij kwam om het leven na een val in de Spaanse Pyreneeën.





De grote Azaleazaal bleek veel te klein voor de vele aanwezigen, vrienden en familie en ook zijn collega-brandweermannen. Glenn was vrijwilliger bij Post Waarschoot en Gents beroepsbrandweerman. Het afscheid was zoals Glenn het zou gewild hebben. Veel muziek, waaronder ook zijn eigen ingezongen liederen, avonturen en warmte. "We waren een topkoppel", zei zijn vriendin Sanne. " We gingen volgende maand 10 jaar samen zijn, in de fleur van ons leven." Het motto van Glenn kwam vaak aan bod: "One life, live it". De moeder en vader van Glenn lieten een brief voorlezen.





"Je was al van kinds af aan avonturier", schreef de moeder. "Vanaf je 12 jaar was je deel van de jeugdbrandweer. Ik was zo trots op jou." Glenn was naast zijn job als brandweerman iemand die het avontuur in het leven ging opzoeken, muziek speelde en een eeuwige glimlach had. "Jouw brede opgewekte lach zal op iedereen zijn netvlies gebrand blijven", schreef de vader van Glenn. "Samen muziek spelen was ons leven." Het einde van de dienst werd dan ook toepasselijk afgesloten met muziek: 'Born to be Wild', van Steppenwolf. Ter ere van Glenn klonk ook nog een lang emotioneel applaus. (DJG)