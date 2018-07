Verplaatsbare camera tegen zwerfvuil 17 juli 2018

02u46 0

Waarschoot tekent in op het project van IVM om verplaatsbare camera's in te zetten om zwerfvuil tegen te gaan. "IVM wil de camera's in groep aankopen en zo worden ze goedkoper voor de gemeenten", zeggen waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V) en schepen Jochen De Smet (Open Vld). "Door de camera's willen we potentiële sluikstorters afschrikken, en ook bewijzen verzamelen wanneer het toch tot sluikstorten komt. De pakkans wordt een pak groter en dat is een voordeel in de strijd tegen zwerfvuil." (JSA)