Veilig fietsen van Renning naar Lievepad 12 juli 2018

02u33 1

Waarschoot heeft de trage wegel vernieuwd die de Renning met het Lievepad verbindt en door heel wat mensen gebruikt wordt om door te fietsen langs de Lieve richting Gent.





"Die trage wegel was lang een doorn in het oog van fietsers en wandelaars", zegt schepen Freddy Haegeman (Open Vld). "In de winter was het één hoop modder en in de zomer werd het een grote stofwolk. Dat is nu voorbij. Ook voor wandelaars is de cirkel rond. Je kan nu een route van zowat vijf kilometer wandelen via het Dorp naar het vernieuwde Gastelpad, om via de Lieve en de heraangelegde trage weg de Leest te bereiken en zo terug naar het dorp te wandelen. Vanaf nu zonder natte en besmeurde schoenen of zonder stof in het gezicht", aldus Haegeman. (JSA)