Vanaf vandaag: Tien dagen feest voor Waarschootse senioren Joeri Seymortier

12 november 2018

12u00 0 Waarschoot De ‘Week van de Senioren’ in Waarschoot duur dit jaar tien dagen. Vanaf nu tot 21 november is er heel wat te beleven.

Op maandag 12 november wordt gestart met een kaartnamiddag in sporthal Timeout, en curvebowl in de sporthal. Dinsdag 13 november kan je vanaf 14 uur kaarten en krulbollen in ’t Vijverhof. Woensdag 14 november is het tijd om de variététour op te gaan. Vinnie en Elly komen dan langs in De Linde met hun show ‘Zeg… Weet je nog wel’.

Op vrijdag 16 november is er de traditionele feestmaaltijd in de voetbalkantine. Je betaalt 26 euro en moet op voorhand inschrijven. Zondag 18 november is er om 9 uur de jaarlijkse misviering in de Sint-Ghislenuskerk. Dinsdag 20 november kan je om 14 uur naar het optreden van ‘Zuinige Maria’ in De Kring. Op woensdag 21 november wordt afgesloten met de tweede feestmaaltijd, deze keer in zaal De Priem in Beke.

Inschrijven bij de ouderenverenigingen. Info: www.waarschoot.be.