Tuinafval in Hoekje vat vuur 22 juni 2018

De brandweer is woensdagnacht rond 00.30 uur massaal uitgerukt voor een brand in Hoekje in Waarschoot. Daar had tuinafval vuur gevat. De pompiers hadden de beginnende brand snel onder controle en kon op die manier erger voorkomen. Schade was er dan ook niet of zeer beperkt. (JEW)