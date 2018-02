Straatverlichting wordt led 21 februari 2018

De verlichting in enkele straten in Waarschoot wordt vervangen door ledverlichting. De werken in de wijk Lejour en de kant van de Weststraat zijn uitgevoerd. In Hoekje zijn de vervangingswerken nu gestart. De Stationsstraat en de Molenstraat volgen. Later komen ook de Nijverheidsstraat en de straten daarrond aan de beurt. Het gaat om de Guldensporenwijk, Patronagiestraat, zo verder naar Hugo Verriestlaan en Jagerpad. "Door de scherpe aflijning van de lichten is er minder lichtvervuiling naar boven", zegt schepen Jochen De Smet (Open Vld). "Door de nieuwe lichten is er een energiebesparing van veertig procent. We willen de eerste gemeente zijn die volledig overstapt op led." (JSA)