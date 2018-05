Spooroverweg Oostmoer weer open 25 mei 2018

De Spooroverweg aan de Oostmoer in Waarschoot is weer open. Er werden rubbertegels geplaatst om de overweg geluidsarmer te maken, en ook werd een stuk asfalt vernieuwd. De verkeershinder aan de Oostmoer is voorbij, maar van 1 tot 25 juni kan het verkeer niet langs de overweg aan 't Hand."Ook daar worden de houten dwarsliggers vervangen door prefab betonelementen waarin de spoorstaven verankerd liggen", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "Dat levert meer rijcomfort op en is onderhoudsvriendelijker."





In het weekend van 9 en 10 juni is er geen treinverkeer tussen Gent en Eeklo. Er zijn vervangbussen. (JSA)