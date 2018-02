Sloop oud klooster van start 17 februari 2018

02u48 0 Waarschoot Waarschoot verliest een brok dorpsgeschiedenis. In de Schoolstraat is gestart met de sloop van het oud klooster.

De sloopwerken moesten eigenlijk al in oktober vorig jaar starten, maar zijn nu pas aangevat. De bekende kloostermuur, die zichtbepalend was voor de Schoolstraat, ligt al tegen de grond. Intussen is ook de ontmanteling van het oud klooster van de Zusters Vincentius a Paulo gestart. Die vleugel werd al in 1840 gebouwd.





Er wonen nog een twintigtal zusters in Waarschoot, maar ooit waren dat er 92. Op de plaats van het oud klooster komen zestien assistentieflats, en op de benedenverdieping komen er vergaderzalen, gemeenschappelijke ruimtes en een kapel. De zusters krijgen na de bouw de eerste kans om in de serviceflats te wonen, later worden ze overgedragen aan het woonzorgcentrum De Linde. Later zal dan ook de vleugel gesloopt worden die dwars op de Schoolstraat staat. Die werd in 1938 gebouwd. "Die plaats wordt dan ingenomen door groen en extra parkeerplaats", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). (JSA)