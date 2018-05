Rockfestival voor Kleine Held 03 mei 2018

De vzw Kleine Held en Roadkill houden op zaterdag 5 mei vanaf 19.30 uur een rockfestival in zaal De Kring in Waarschoot. De vzw is een idee van Sofie D'hondt en haar man Dimitri Goethals, die de kleine Noor veel te vroeg verloren. De vzw is bedoeld om Noor verder te laten schitteren, en vooral om andere ouders van prematuurtjes of zieke pasgeboren baby's te helpen.





Er zijn optredens van Bloodfeast138, Tough Titty, Charcoalcity, ThisCanHurt en dj Nico. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Alle info op de Facebookpagina 'vzwkleineheld'.





