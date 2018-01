Recyclagepark verhuist naar Ververij 29 januari 2018

02u35 0

De gemeente Waarschoot bereidt een dossier voor om het recyclagepark aan het station te verhuizen naar de vrije grond in de Ververij.





Het recyclagepark van Waarschoot is te klein en ligt niet ideaal. "We werken verder aan een verhuis en herlokalisatie", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "Maar we gaan het nieuwe verhaal wel helemaal kaderen in de fusie van Lievegem. Moeten we nog een volwaardig eigen recyclagepark hebben? Of volstaat het om enkel iets te voorzien voor gratis fracties? We zijn honderd procent zeker dat er een recyclagepark in Waarschoot moet blijven. Maar hoe dat er precies moet uitzien, wordt door de fusie opnieuw onderzocht."





De NMBS wil de stationsparking uitbreiden en zou daarvoor later dan ook de vrijgekomen percelen grond van het bestaande recyclagepark kunnen gebruiken. (JSA)