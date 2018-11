Provincie subsidieert Waarschootstof met 12.500 euro Anthony Statius

28 november 2018

19u00 0 Waarschoot De provincie Oost-Vlaanderen heeft een projectsubsidie van 12.500 euro toegekend aan Waterschootstof. Met dit project wil een lokale werkgroep het industrieel erfgoed v an de textielnijverheid inventariseren en aan het grote publiek laten zien met een tentoonstelling en publicatie.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft 44.260 euro toegekend aan zeven projecten die bijdragen tot het herwaarderen van het onroerend erfgoed. Een van die projecten is Waarschootstof.

In Waarschoot waren destijds heel wat weefateliers, verwerkingsplaatsen, bedrijfslokalen, fabrieksschouwen, spinnerijen en ververijen. Van de textielfabrieken bleven er enkele bestaan en één daarvan is nog in werking. De expertise rond interpretatie van en kennis over dit industrieel erfgoed verdwijnt zienderogen en dit inspireerde een groep enthousiastelingen om een groots opgezet, participatief publieksproject op te starten. Waarschootstof heeft een drieledig doel: het tastbaar maken van de textielproductie, vroeger en nu, het inventariseren en bewaren van de verhalen en het inventariseren en valoriseren van het delicate bouwkundig erfgoed.

Het voorjaar zal besteed worden aan de inventarisatie van het industrieel erfgoed, die zal resulteren in een erfgoedkaart, aan wandelen/fietsen langsheen het industrieel erfgoed en aan het bezoeken van de sites. bezoeken. Het hoogtepunt van het najaar wordt een architectuurtentoonstelling in één van de oude textielgebouwen, met nocturnes rond industrieel erfgoed en de herbestemmingsproblematiek, en een erfgoedpublicatie.