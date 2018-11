Portugese band komt naar café Metro (en daar zit een Waarschootse voor iets tussen) Joeri Seymortier

15 november 2018

12u00 0 Waarschoot De Portugese Indie rock band Cave Story treedt op zaterdag 17 november op in café Metro in Waarschoot.

De groepsleden van Cave Story komen uit een dorpje ten noorden van Lissabon. Eind september brachten ze hun tweede album uit. Vorige week vertrokken ze op Europese tournee met concerten in Madrid, Zaragoza, Capbreton, Limoges, Parijs, Warschau, Basel, Locarno, en jawel: Waarschoot.

Dat Waarschoot in het lijstje staat heeft alles te maken met Fieke Mestdagh. “Ik werk als hun boekingsagente”, zegt Fieke. “Ik woon al enige tijd in Lissabon, maar ben zelf afkomstig uit Waarschoot. Ik vond het leuk om in mijn thuisdorp nog eens iets te organiseren. Er komen niet vaak Portugese bands naar het Meetjesland, dus dit is een unieke kans voor de liefhebbers.”

Je vindt café Metro in de Stationsstraat 38 in Waarschoot. Het concert start zaterdag om 20 uur. Gratis toegang, maar een vrije bijdrage is gewenst.