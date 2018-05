Peter Staelens wordt 'Fons' op podium 08 mei 2018

Op zaterdag 12 mei en zondag 13 mei speelt Peter Staelens zijn monoloog 'De memoires van Fons'. Het is de eerste monoloog die Peter zelf geschreven heeft, een avond met veel grappen en leuke liedjes. Het verhaal gaat over Fons, 85 jaar, en woont in het rusthuis. Hij overloopt zijn leven op een komische en positieve manier. De voorstelling vindt plaats op zaterdag 12 mei om 20 uur en op zondag 13 mei om 18 uur. In zaal De Kring, Patronagiestraat 5 in Waarschoot. Kaarten: 10 euro. Info: 0490/39.86.29. (JSA)