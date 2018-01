Parkings beter aangeduid 02u30 0

De gemeente Waarschoot en Unizo hebben samengewerkt voor een betere signalisatie van de gratis parking in het centrum.





"Er werden enkele nieuwe borden in Waarschoot geplaatst", zegt schepen van Mobiliteit Hans Baetslé (CD&V).





"Op die borden staan onze drie gemeentelijke centrumparkings aangeduid. Er staan onder andere een parkeerbord in de Schoolstraat. De andere borden vind je op de invalswegen naar Waarschoot." (JSA