Overweg 't Hand in juni dicht 05 mei 2018

Nog tot 25 mei werkt Infrabel aan de spoorwegovergang aan de Oostmoer in Waarschoot. Begin juni wordt dan aan de overweg 't Hand gewerkt.





"Van 1 tot 25 juni wordt de overweg 't Hand afgesloten voor alle verkeer", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "De houten dwarsliggers worden daar vervangen door prefab betonelementen waarin de spoorstaven verankerd liggen. Dat systeem levert meer rijcomfort voor de weggebruiker en is veel onderhoudsvriendelijker, waardoor de overweg minder moet afgesloten worden."





In het weekend van 9 en 10 juni zal er geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Eeklo en Gent. Er wordt een vervangende busdienst ingelegd. Info: www.waarschoot.be. (JSA)